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Blue Origin провела испытания суборбитального корабля New Shepard

Запуск проходил в автоматическом режиме

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Компания Blue Origin провела в среду в штате Техас двенадцатый испытательный запуск суборбитального корабля New Shepard в беспилотном режиме. Трансляция шла на сайте компании.

Как отметила диспетчер запуска, он "проходил в полностью автоматическом режиме". Через 2 минуты 47 секунд после старта произошло отделение корабля от носителя, а на 4-й минуте полета корабль достиг высоты 104 км.

Через 7 минут 30 секунд после старта многоразовая ракета-носитель осуществила контролируемый вертикальный спуск на площадку космодрома. Корабль с помощью трех парашютов совершил посадку через 10 минут 16 секунд после старта.

Компания намеревается отправлять на корабле туристов в суборбитальный полет, а также проводить на борту эксперименты в условиях микрогравитации. В июле прошлого года представители Blue Origin сообщили журналистам, что одно место на New Shepard, предположительно, будет стоить $200-300 тыс. Корабль сможет брать на борт шесть человек.

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