Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard. Многоразовая 18-метровая ракета-носитель с установленной на ней капсулой, способной вмещать шесть человек, стартовала в среду в автоматическом режиме с полигона в штате Техас и поднялась на высоту 104,5 км.

Через семь минут 30 секунд после запуска ракета совершила вертикальную посадку на площадку полигона, а еще через три минуты на Землю с помощью трех парашютов вернулась капсула. На ее борту находились приборы, сконструированные сотрудниками NASA и американских университетов, а также открытки школьников, на которых они поделились мыслями о будущих космических миссиях.

Это уже третий полет New Shepard в текущем году. Предыдущие состоялись 23 января и 2 мая. Носитель и капсула, задействованные в последнем испытании, использовались ранее пять раз, в том числе в 2017 году и дважды в 2018 году.

Blue Origin приступила к программе испытаний корабля в 2015 году и планирует начать полеты с туристами в 2020 году. "Запуск и возвращение на Землю прошли превосходно", - сказала журналистам глава отдела компании по стратегии и продажам Blue Origin Ариан Корнелл. "Потребуется провести еще пару испытательных пусков, прежде чем мы посадим в капсулу пассажиров", - добавила она.

Четверть миллиона за полет

Blue Origin, принадлежащая американцу Джеффу Безосу, состояние которого агентство Bloomberg оценило в ноябре в $109 млрд, намерена продавать билеты на свой корабль по цене от $200 тыс. до $300 тыс. Согласно источникам агентства Reuters, первыми пассажирами станут сотрудники компании. По оценкам аналитика из консалтинговой фирмы Teal Group Марко Касереса, каждый запуск с туристами будет обходиться в $10 млн, так что Blue Origin придется нести убытки, по меньшей мере на первоначальном этапе.

Продолжительность всего полета - от старта до приземления - не превысит 11 минут. Для каждого из туристов предусмотрено кресло, спинка которого наклонена так, чтобы сидящий в нем смог смотреть в один из больших иллюминаторов. После достижения границы космоса можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости. На подготовку туристов к полету планируется отводить всего два дня. На борт корабля их будут запускать за 30 минут до старта. Как подчеркивал ранее Безос, "нужно только научиться пристегиваться и еще кое-чему".

Blue Origin - лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы вынашивают, к примеру, Virgin Galactic и SpaceX.

Ожидается, что у Virgin Galactic стоимость суборбитального полета составит около $250 тыс. Сотрудники компании утверждают, что продали уже свыше 650 билетов, хотя по-прежнему нет ясности, когда корабль SpaceShipTwo сможет стартовать с туристами на борту. Среди тех, кто изъявил желание совершить космический тур, - голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.