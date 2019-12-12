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Ракету "Союз" доставили на стартовый комплекс космодрома Куру для запуска 17 декабря

Запуск российской ракеты станет завершающим пуском, проведенным компанией Arianespace в текущем году

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз", запуск которой запланирован на 17 декабря, перемещена на стартовый комплекс космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом в четверг в Twitter сообщил глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль.

"Ракета "Союз" прибыла на стартовый комплекс для предстоящей миссии! Она выведет на орбиту ряд спутников 17 декабря", - отметил он. Как указали в Arianespace, запуск российской ракеты станет завершающим пуском, проведенным компанией в текущем году.

В конце ноября Исраэль подчеркивал, что это "будет важный запуск, поскольку речь идет о выводе на орбиту спутника серии COSMO-SkyMed второго поколения". Он изготовлен корпорацией Thales Alenia Space по заказу правительства Италии. Также будет выведен на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS и три спутника малых размеров, в частности французский малый научный спутник EyeSat.

В настоящий момент планируется, что ракета стартует в 11:54 мск.

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