Партнеры США не высказали оговорок в связи с предстоящим запуском Starliner к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Участники программы Международной космической станции (МКС) не высказывали возражений или озабоченности в связи с запланированным на 20 декабря первым полетом к МКС нового американского космического корабля Starliner в беспилотном режиме. Об этом сообщили в четверг представители NASA в ходе телеконференции, транслировавшейся из Центра управления полетами имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

"Наши международные партнеры - профессионалы высокого класса, - отметил представитель NASA. - Они хорошо осведомлены по поводу тех вопросов, которыми мы сейчас занимаемся. Они участвовали в обзоре этой программы, осуществляемой корпорацией Boeing. Никто из них не высказал какой-либо озабоченности или оговорок в связи с процедурой подготовки к запуску".

Запуск корабля Statliner ракетой-носителем Atlas V намечен на 06:36 по времени восточного побережья США (14:36 мск) 20 декабря, стыковка с МКС ожидается через 24-25 часов. В том случае, если запуск придется отложить, окна старта откроются 21, 23, 25 и 28 декабря. Контроль за сближением корабля с МКС будут осуществлять астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир. Starliner оснащен стыковочной системой, которая будет использоваться при экспедициях на Луну и на Марс. Полет нового корабля продлится около восьми суток, а затем он вернется на Землю. По словам представителей NASA, пилотируемый полет может состояться в середине будущего года.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Помимо Starliner, разработанного корпорацией Boeing, компания SpaceX создала свой корабль Crew Dragon, это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта нынешнего года и пристыковался к ней на следующий день.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.