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ЦПК планирует провести тренировки космонавтов в открытом море в 2020 году

Как сообщил замначальника управления ЦПК им. Ю. А. Гагарина Виктор Рень, навыки морского выживания нужны, потому что в случае несрабатывания одной из ступеней ракеты-носителя спускаемый аппарат будет приводняться

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Тренировки космонавтов в открытом море планируется провести летом 2020 года рядом с Сочи. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень.

В октябре 2019 года тренировки космонавтов на воде впервые за 12 лет прошли на море, а не на озере в Ногинске. Космонавты "выживали" в Универсальном морском порту - терминале "Имеретинский" в Черном море.

"Мы планируем во второй половине июня провести тренировки по аналогичному [как в 2019 году на море] сценарию. В этом году мы работали в порту, в следующем хотим выйти рядом в открытое море", - сказал Рень.

По словам замначальника управления, навыки морского выживания нужны, потому что в случае несрабатывания одной из ступеней ракеты-носителя спускаемый аппарат будет приводняться. Особенно это касается будущих стартов с членами экипажа с космодрома Восточный, поскольку "трасса выведения пилотируемого транспортного корабля с космонавтами на борту в основном будет пролегать над Охотским морем и Тихим океаном", отметил Рень.

Более северные варианты морей для подготовки космонавтов не рассматриваются из-за существующих стандартов по температуре (+16 градусов) и волне (3 балла). "Любое северное море не бывает таким теплым, а дальневосточное, особенно Охотское, процентов на 70-75 времени штормит, так что мы не сможем провести тренировки", - пояснил замначальника управления ЦПК.

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