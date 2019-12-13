Федор Юрчихин покинул отряд космонавтов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Космонавт Федор Юрчихин прекратил работу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом говорится в пятницу в сообщении ЦПК, размещенном на сайте центра.

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"13 декабря 2019 года прекращен трудовой договор ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса отряда космонавтов Ф. Н. Юрчихиным", - говорится в сообщении.

Юрчихин продолжит работу в одном из ведущих предприятий космической отрасли.

Ранее в сентябре начальник ЦПК Павел Власов сообщил ТАСС, что медицинская комиссия приняла решение о том, что по состоянию здоровья космонавт Федор Юрчихин не сможет продолжать тренировки и готовиться к космическим полетам в Центре подготовки космонавтов.

Федор Юрчихин - 98-й космонавт России. 3 января ему исполнится 61 год. Из всех космонавтов, которые состоят в отряде, Юрчихин совершил наибольшее число полетов на орбиту - пять. Первый из них - на американском шаттле в 2002 году, пятый - на "Союзе МС-04" в 2017 году. Общая продолжительность его полетов составила более 672 суток. Также на счету у Юрчихина девять выходов в открытый космос. В ноябре 2018 года он занял пост президента центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.