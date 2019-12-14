Россия и Япония разработают лунного робота

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор компании Евгений Дудоров.

"Коллеги из Японии думают примерно в том же направлении, что и мы: это планомерная разработка робототехнических комплексов для освоения ближнего и дальнего космоса. Как первоочередную цель и они, и мы ставим Луну, то есть те робототехнические комплексы, которые смогут функционировать и выполнять полезные функции на Луне", - сказал Дудоров.

Исполнительный директор уточнил, что "компания GITAI специализируется на роботах антропоморфной структуры". Он добавил, что коллеги из Японии используют костюмы управления, похожие на разработанные "Андроидной техникой". Эти так называемые задающие устройства позволяют управлять роботом в копирующем режиме - машина повторяет движения человека-оператора.

Представители японской компании побывали в России на этой неделе, по итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве. "Будем подписывать соглашение о сотрудничестве. Дальше будем формировать совместные планы на 2020, 2021 и другие годы", - отметил Дудоров, добавив, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

После завершения разработки перспективного робототехнического комплекса, уточнил глава "Андроидной техники", стороны планируют обратиться в Роскосмос и JAXA (японское космическое агентство), чтобы обеспечить применение робота.

Ранее Дудоров уже сообщал ТАСС, что "Андроидная техника" может создать нового космического робота совместно с коллегами из Японии, но подробности тогда раскрывать не стал.

Российские роботы

НПО "Андроидная техника" вместе с Фондом перспективных исследований создала робота "Федора", который совершил в августе - сентябре полет на МКС на корабле "Союз". На борту станции робот в копирующем режиме работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием. Другой космический проект "Андроидной техники" - "Теледроид", - в рамках которого планируется рассмотреть варианты перемещения робототехнических систем по поверхности станции, причем роботы не обязательно должны иметь антропоморфный вид.

Также "Андроидная техника" разрабатывает антропоморфного робота для работы с радиоктивным мусором, новая машина должна быть испытана в 2020 году. Робот будет сортировать мусор в радиоактивных хранилищах и затем утилизировать. Предполагается в перспективе создать и полностью автономного робота-мусорщика.

Основное преимущество человекоподобных роботов - возможность выполнять задачи, повторяя движения оператора, включая мелкую моторику, как в случае с "Федором". Это позволяет использовать андроидов для решения сложных нестандартных задач, с которыми не справляются существующие сегодня элементы искусственного интеллекта.