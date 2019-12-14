"Рози-ракетчица" отправится к МКС в кабине нового корабля Starliner

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Манекен, названный "Рози-ракетчица" (Rosie the Rocketeer), будет находиться во время первого полета в кабине нового американского космического корабля Starliner, который планируется вывести на орбиту 20 декабря ракетой-носителем Atlas V.

Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, идею назвать так манекен, снабженный многочисленными датчиками, предложила руководитель подразделения корпорации Boeing по военно-космическим программам Лианна Каре по аналогии с созданным в 1943 году художником Норманом Роквеллом образом "Клепальщицы Рози" (Rosie the Riverter), ставшим символом женщин, занятых в военной промышленности в годы Второй мировой войны. Информация с этих датчиков будет использована для оценки перегрузок, которые будут испытывать астронавты при старте и при возвращении на Землю.

По словам руководителя департамента NASA по коммерческим космическим программам Фила Макаллистера, последняя партия грузов для экипажа МКС будет загружена в Starliner в субботу, после чего люк корабля будет закрыт. Старт ракеты-носителя намечен на 06:36 по времени восточного побережья США (14:36 мск) 20 декабря, а стыковка с МКС ожидается через 24-25 часов.

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир осуществят захват корабля с помощью дистанционного манипулятора и подведут его к стыковочному узлу. На новом корабле установлена новая система стыковки, которая впоследствии будет использоваться при экспедициях на Луну и на Марс.

Корабль будет пристыкован к МКС вплоть до 28 декабря, а затем вернется на Землю. Спуск с использованием парашютной системы будет осуществлен на территории полигона Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Помимо Starliner, разработанного корпорацией Boeing, компания SpaceX создала свой корабль Crew Dragon, это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта 2019 года и пристыковался к ней на следующий день.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.