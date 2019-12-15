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На Восточном стартует монтаж технологического оборудования под новый стартовый комплекс

Замгендиректора ЦЭНКИ Сергей Костарев рассказал, что "все оборудование является уникальным", при его изготовлении задействовали 14 предприятий

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 15 декабря. / ТАСС/. Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара" стартует в воскресенье на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

"Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей. Все оборудование, которое изготовляется и поставляется, является уникальным", - сказал Костарев.

По словам замгендиректора ЦЭНКИ, при изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее участвовали в том числе в строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель "Союз-2" на Восточном.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Как сообщалось ранее, первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на август 2023 года. Треть всего наземного оборудования для обеспечения запуска этой ракеты доставят на Восточный до конца года.

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