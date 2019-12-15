На космодроме Восточный в 2020 году будут работать до 5 тыс. строителей

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 15 декабря. / ТАСС/. Около 5 тыс. строителей будут работать во время пиковой нагрузки на космодроме Восточный в 2020 году. Об этом говорится в сообщении космического центра "Восточный".

"При пиковой нагрузке в 2020 году будет работать до пяти тысяч человек", - говорится в сообщении.

Сейчас на строительство стартового комплекса мобилизовано более тысячи человек и 140 единиц техники.

Общежития для строителей

Одно из семи общежитий для строителей стартового комплекса космодрома Восточный для ракеты-носителя "Ангара" планируют заселить в конце года. Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель главного инженера ПСО "Казань" Виталий Кокшаров.

"В этом году мы запускаем столовую, общежитие и штаб", - сказал Кокшаров.

В общежитии проводится проверка систем отопления и водоснабжения. После этого будет проводиться заселение, добавил заместитель главного инженера. Всего будет построено семь общежитий, каждое из них может вместить 300 человек. "Остальные планируется поэтапно сдавать. Два будут в начале следующего года", - пояснил Кокшаров. Сейчас строители живут в вахтовых городках, которые остались от строительства первого стартового стола под "Союз-2".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Как сообщалось ранее, первый запуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный запланирован на август 2023 года. Треть всего наземного оборудования для обеспечения запуска этой ракеты доставят на Восточный до конца года. Первый старт на космодроме был возведен под ракеты серии "Союз", с него проводятся запуски.