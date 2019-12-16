Работа по стартовому комплексу для сверхтяжелой ракеты на Восточном начнется в 2022 году

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 16 декабря. / ТАСС/. Подготовительные работы для создания комплекса для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный стартуют в 2022 году. Об этом говорится в презентации гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, представленной на пресс-конференции на космодроме в понедельник.

В слайде отмечается, что рабочие и техника непосредственно на космодроме будут задействовать с 2023 года, в разное время на стройке будут работать от 1,9 тыс. до 4,9 тыс. человек.

Согласно данным презентации, монтажно-испытательный комплекс и склад блоков для сверхтяжелой ракеты будут построены в 2027 году.

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Как сообщал Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту Луны полезную нагрузку массой 27 тонн.

Одновитковая схема полета до МКС

Роскосмос планирует опробовать в 2020 году одновитковую схему полета космического корабля до МКС, которая займет около двух часов.

"Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции", - говорится в ролике о планах на 2020 год

В свою очередь Рогозин добавил, что в ближайших планах Роскосмоса - обеспечение запуска пилотируемого корабля по двухвитковой схеме.

4 апреля 2019 года корабль "Прогресс" поставил рекорд по скорости полета и стыковки к МКС. Он преодолел путь за 3 часа 22 минуты.