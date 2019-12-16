Роскосмос в 2020 году планирует 20 пусков ракеты "Союз"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 16 декабря. / ТАСС/. Два десятка запусков ракеты-носителя (РН) "Союз" запланировано на 2020 год. Об этом говорится в ролике, представленном в понедельник гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным во время пресс-конференции на космодроме Восточный.

"Два десятка пусков РН "Союз", - говорится в ролике.

В видео также отмечается, что работы по изготовлению носителей идут полным ходом.

На данный момент в 2019 году осуществлено 22 запуска ракет космического назначения, среди них - старты ракет "Союз-2" разных модификаций, "Рокот". В это число входят три пилотируемых запуска и старт пилотируемого корабля в беспилотном режиме.