РКК "Энергия" запросила средства на инфраструктуру под пилотируемые пуски на Восточном

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" запросила дополнительное финансирование для обеспечения пусков нового пилотируемого корабля "Орел" с космодрома Восточный, в том числе на создание инфраструктуры. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее одно из информационных агентств сообщило, что РКК "Энергия" попросила дополнительное финансирование на разработку пилотируемого корабля "Орел", ранее известного под названием "Федерация", еще 18 млрд рублей.

"Средства они запросили, сумму подтвердить не могу. Она будет ниже, сейчас уточняется", - сказал Рогозин в ответ на соответствующий вопрос.

По словам главы Роскосмоса, "это связано с тем, что прежние средства были заложены создание исключительно самого корабля", дополнительные средства идут на создание инфраструктуры.

"В 2023 году мы обеспечим его пуск с минимальной инфраструктурой. Дальше потребуется создание заправочной станции, барокамеры, монтажно-испытательный корпус придется строить специально под корабль", - пояснил Рогозин.

Также на космодроме планируется возведение инфраструктуры для размещения космонавтов, их медицинской реабилитации, подготовки к полету.

Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.