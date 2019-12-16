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Рогозин: запуск модуля "Наука" к МКС может быть перенесен на 2021 год

Глава Роскосмоса ранее сообщал, что запуск модуля запланирован на ноябрь 2020 года

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 16 декабря. / ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный в понедельник.

"Мы планируем МЛМ "Наука" отправить на Байконур уже в начале 2020 года, начать электрические испытания, проверить приборы, как они работают, обеспечить пуск или в конце 2020 года, или в начале 2021", - сказал Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что запуск модуля "Наука" запланирован на ноябрь 2020 года.

Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М.В. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что МЛМ планируют отправить на космодром Байконур 15 января 2020 года.

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