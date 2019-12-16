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Рогозин допустил перенос первого запуска "Ангары" с Восточного на месяц

Первый запуск планировался на август 2023 года
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Егор Алеев/ТАСС

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 16 декабря. / ТАСС/. Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" может быть перенесен с августа 2023 года на сентябрь. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный в понедельник.

В начале сентября Рогозин сообщал журналистам, что первый запуск "Ангары" с Восточного запланирован на август 2023 года.

"Срок [окончания строительства] крайне жесткий, это конец 2022 года - окончание всех работ, уход строителей с объектов и начало автономных испытаний на объектах второй очереди, после этого комплексные испытания и выход на обеспечение пуска, который намечен на август-сентябрь 2023 года", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, во время первого запуска планируется отправить на орбиту пилотируемый корабль "Орел" в беспилотном режиме.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Треть всего наземного оборудования для обеспечения запуска "Ангары-А5" в 2023 году доставят на Восточный до конца года.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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