КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стал признавать Twitter робота "Федора" официальной позицией Роскосмоса, переадресовав вопрос во время пресс-конференции к самому андроиду.

"Это не к нам вопрос. Вы знаете куда обращаться, ему и пишите", - сказал Рогозин в ответ на вопрос, является ли Twitter "Федора" официальной позицией госкорпорации.

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС в августе, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". На станции российские члены ее экипажа провели с роботом ряд экспериментов. "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.