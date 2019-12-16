Роскосмос создаст универсальный "лифт" на Луну

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный в понедельник.

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"Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, этот проект может быть коммерциализирован "для оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации".

Как отметил Рогозин, сейчас много стран, которые рвутся в космос, хотели бы создать аппарат, но не знают, как его доставить. Это, убежден глава госкорпорации, мог бы сделать универсальный посадочный модуль.

Ранее он сообщил, что Научно-энергетический и Узловой модули, которые созданы для МКС, могут использоваться в качестве прообраза окололунной станции, поскольку их срок службы может превысить срок эксплуатации Международной космической станции.