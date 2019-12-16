РКС обратились к правоохранителям для оценки действий своего контрагента

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Российские космические системы" (РКС, входят в Роскосмос) обратились в правоохранительные органы по поводу деятельности одного из своих контрагентов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе РКС.

"Что касается ООО "Лан технолоджи", то компания в целом исполнила свои обязательства, но не предоставила РКС информацию о происхождении поставленного оборудования", - отметили в пресс-службе. Сейчас АО "РКС" направило документы в правоохранительные органы "для правовой оценки действий своего контрагента и предотвращения возможного материального ущерба", добавили в акционерном обществе.

В РКС заявили, что крайне недовольны работой компаний кооперации в рамках инфраструктурных проектов для выполнения космической программы России. В частности, после обращения в суд с другой компанией "Экрос-инжиниринг" был расторгнут контракт. При этом в РКС не пояснили, какие задачи должны были выполнить оба контрагента.

ТАСС направил запросы в компании "Экрос-инжиниринг" и "Лан технолоджи". Оперативно связаться по телефону с обеими компаниями не удалось.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о проверке Следственным комитетом России исполнительного директора РКС Константина Емельянова из-за контрактов с "Лан технолоджи" и "Экрос-инжиниринг".

АО "РКС" занимается разработкой приборов для космических систем и комплексов связи, навигации, телеметрии, управления и дистанционного зондирования Земли.