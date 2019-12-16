{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РКС обратились к правоохранителям для оценки действий своего контрагента

Компания "Лан технолоджи" не предоставила "Российским космическим системам" информацию о происхождении поставленного оборудования, заявили в акционерном обществе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Российские космические системы" (РКС, входят в Роскосмос) обратились в правоохранительные органы по поводу деятельности одного из своих контрагентов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе РКС.

"Что касается ООО "Лан технолоджи", то компания в целом исполнила свои обязательства, но не предоставила РКС информацию о происхождении поставленного оборудования", - отметили в пресс-службе. Сейчас АО "РКС" направило документы в правоохранительные органы "для правовой оценки действий своего контрагента и предотвращения возможного материального ущерба", добавили в акционерном обществе.

В РКС заявили, что крайне недовольны работой компаний кооперации в рамках инфраструктурных проектов для выполнения космической программы России. В частности, после обращения в суд с другой компанией "Экрос-инжиниринг" был расторгнут контракт. При этом в РКС не пояснили, какие задачи должны были выполнить оба контрагента.

ТАСС направил запросы в компании "Экрос-инжиниринг" и "Лан технолоджи". Оперативно связаться по телефону с обеими компаниями не удалось.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о проверке Следственным комитетом России исполнительного директора РКС Константина Емельянова из-за контрактов с "Лан технолоджи" и "Экрос-инжиниринг".

АО "РКС" занимается разработкой приборов для космических систем и комплексов связи, навигации, телеметрии, управления и дистанционного зондирования Земли.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Роскосмос обсудит сотрудничество с белорусской академией наук
Переговоры состоятся по распоряжению правительства России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС