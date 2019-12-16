На Байконур привезли первую партию спутников OneWeb

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник была доставлена на космодром Байконур тяжелым транспортным самолетом Ан-124 "Руслан". Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос).

"На космодроме будет осуществляться подготовка космических аппаратов к запуску, намеченному на 30 января 2020 года. АО "Главкосмос" (дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос") обеспечивает выполнение работ по запускам КА (космические аппараты - прим. ТАСС) группировки OneWeb с использованием РН (ракета-носитель - прим. ТАСС) "Союз" в рамках контрактов с французской компанией Arianespace", - сообщили в "Главкосмосе".

В компании напомнили, что первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. Всего запланировано развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. В 2020 году должно начаться их коммерческое использование, а к 2021 году спутники должны обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.