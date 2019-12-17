SpaceX запустила ракету со спутником связи

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция идет на сайте компании.

Старт состоялся в 19:10 по времени Восточного побережья США (03:10 мск). Спутник, как ожидается, окажется на геостационарной орбите примерно через 33 минуты после запуска.

Аппарат JCSAT-18/Kacific1 был произведен американской компанией Boeing. Его будут использовать операторы связи в Японии и Сингапуре.

Первая ступень Falcon 9 ранее уже была дважды применена для запусков. Специалисты SpaceX намерены снова вернуть ее на Землю. Согласно плану, этот элемент носителя после отделения от второй ступени должен начать спуск, а потом на парашютах приземлиться на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане около побережья Флориды.