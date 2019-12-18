Космонавт Борис Волынов: когда будет освоена Луна, тогда можно будет замахиваться дальше

Летчику-космонавту дважды Герою Советского Союза Борису Волынову в среду исполняется 85 лет. 30 из них он провел в отряде космонавтов, совершив два космических полета. Волынов стал участником первой в мире стыковки на орбите, летал в составе экипажа военной станции "Салют-5" ("Алмаз"). ТАСС побеседовал с Борисом Волыновым и его супругой Тамарой, с которой они прожили вместе больше 60 лет. С риском для жизни Волынов с детства мечтал стать летчиком, и уже в старших классах решил попробовать пройти медкомиссию. "Мы — дети военного времени, для нас героические профессии всегда были на первом месте. Мальчишки хотели быть летчиками и моряками", — отмечает супруга космонавта.

Свою мечту будущий космонавт осуществил, окончив в 1956 году Качинское военное авиационное училище летчиков им. Мясникова в Сталинграде. Затем Волынова направили летчиком-истребителем в Московский округ ПВО, на тот момент он не подозревал, что в конце следующего десятилетия полетит в космос. "Меня пригласили дальше заниматься летным делом, но на больших скоростях и на больших высотах, чем самолеты, с риском для жизни. Больше ничего не говорили. Все остальное было совершенно секретным и для меня, и для жены", — пояснил космонавт. Когда в военную часть вслед за мужем приехала Тамара Волынова, женам будущих покорителей космоса сразу сообщили, что их мужья занимаются делом государственной важности, поэтому придется согласиться с тем, "что они будут больше отсутствовать, чем присутствовать дома". Это было сказано для того, чтобы членов первого отряда космонавтов не загружали "житейскими обязанностями". Беляши и пельмени Первый набор космонавтов чета Волыновых называет "гагаринским" в честь Юрия Гагарина, с которым они жили в соседних квартирах в Звездном городке. "Он предложил соседствовать, мы согласились: знали хорошо друг друга и доверяли", — отметил Волынов. Космонавт до сих пор живет по соседству с вдовой Гагарина. Свою квартиру в Звездном городке семейная чета считает одной из самых ярких страниц в истории отряда — первый Новый год в городке отмечали именно в ней. "Никакой мебели, ничем не успели обзавестись. Пришли молодые офицеры, дети военного времени. Борис поехал с Алексеем Леоновым в лес, срубили елку. Она была роскошная, игрушек у нас было много, а сесть пока не на что. Расстелили ковровые дорожки, между ними скатерти, посуда — сами понимаете, какая у молодых была", — вспоминает супруга космонавта. Юрий Гагарин тогда сказал, отмечает космонавт, чтобы с пустыми руками на "застолье" не приходили. "Ребята, в дверь стучать только ногами, руки должны быть заняты", — сказал тогда Гагарин. Это было очень весело", — рассказал Волынов. Чаще всего члены первого отряда вспоминали беляши и пельмени, которые приготовила супруга Волынова на тот Новый год. "Многие из нас, кто слетал, награждены, бывали на разных приемах, но когда вспоминали вместе, вспоминали именно этот Новый год, когда были беляши, когда все сидели, потом лежали на этих дорожках. Все было здорово и, главное, все были живы", — отметил он. Никто не умел стыковаться Вместе с Юрием Гагариным для полета в космос отобрали шесть человек и Бориса Волынова среди них из-за роста не оказалось — он был выше предусмотренного в требованиях на два сантиметра. "Получилось так, что группу набрали, а у меня рост 1 м 72 см, а нужно было 1 м 70. Шесть человек отобрали, а мы завидовали", - отмечает Борис Валентинович. Подготовку в составе первого отряда Волынов продолжил.