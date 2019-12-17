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На "Союзе" перед запуском с Куру меняют неисправную аппаратуру

Старт ракеты был перенесен из-за сбоя в системе управления носителя

ТАСС, 18 декабря. Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль сообщил о проведении работ по замене неисправной аппаратуры на российской ракете-носителе "Союз-СТ-А" с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, запуск которой с космодрома Куру во Французской Гвиане был перенесен на среду, оценка технической готовности будет проведена за пять часов до пуска.

Исраэль также подтвердил, что запуск ракеты "Союз-СТ-А" запланирован на 08:54:20 UTC (11:54 мск) в среду. "Проводятся работы по замене неисправной аппаратуры, вызвавшей сбой, - написал он во вторник в Twitter. - Новая оценка технической готовности будет проведена 18 декабря за пять часов до запуска".

Ранее Роскосмос информировал, что запуск российской ракеты "Союз-СТ-А" перенесли на сутки из-за обнаруженного сбоя в системе управления носителя.

Старт ракеты был запланирован на 11:54 мск вторника. Он должен был стать 23-м запуском "Союза" с космодрома Куру и заключительной миссией Arianespace на данном космодроме в этом году. Всего в 2019 году компания Arianespace успешно запустила восемь ракет: четыре носителя тяжелого класса Ariane-5, две ракеты среднего класса "Союз-СТ" и две легкие ракеты Vega. В 2018 году с Куру стартовали три "Союза".

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