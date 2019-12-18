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Казахстан направит на финансирование проекта "Байтерек" $233 млн

Российская сторона будет отвечать за производство ракеты-носителя "Союз-5"

НУР-СУЛТАН, 18 декабря. /ТАСС/. Казахстан планирует направить на финансирование создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" $233 млн. Об этом сообщил журналистам в среду министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев.

"В этом проекте таким образом построена работа - за наземную часть отвечает казахстанская сторона, и мы ориентировочно $233 млн будем тратить на модернизацию КРК "Зенит-М", то есть стартовой площадки. А российская сторона отвечает непосредственно за производство ракеты-носителя "Союз-5". На эти работы предполагается выделение $916 млн. Понятно, что эти средства выделяются Российской Федерацией", - пояснил Жумагалиев, отвечая на вопрос о финансировании работ по проекту "Байтерек".

Как уточнил корреспонденту ТАСС вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин, сумма, выделяемая Казахстаном на проект, была уменьшена с порядка $283 млн до $233 млн. "Вариант уже непилотируемый рассматривается, и тем самым сумма самого проекта уменьшилась. Сейчас мы говорим о $233 млн. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) подготовлено, буквально сегодня мы вносим его в министерство национальной экономики на экспертизу. То есть, когда это ТЭО будет поддержано, окончательная сумма будет уточнена", - рассказал Нургужин о проекте "Байтерек", отметив, что его реализация намечена на 2020-2023 годы.

22 августа 2018 года подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек" путем модернизации имеющегося КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать с этого комплекса.

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