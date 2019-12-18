Советский космонавт рассказал, что нужно для достижения успехов в российской космонавтике

Космонавт Борис Волынов: когда будет освоена Луна, тогда можно будет замахиваться дальше

"Было бы очень хорошо, если бы вдруг появился второй Сергей Павлович Королев, тогда можно было бы говорить об успехах однозначно", - сказал Волынов.

Космонавт подчеркнул, что следит за работами в конструкторских бюро. "Я вижу, как идут работы на одном КБ, на втором КБ. Пока увы и ах", - отметил он.

В первую очередь России нужно освоить Луну, убежден Волынов. Для этого требуются соответствующие летательные аппараты, ракеты-носители. "Когда вы сделаете этот шаг и будет освоена Луна, тогда можно будет замахиваться дальше. Пока надо пройти этот этап. Это не романтика, а прозаика", - убежден космонавт.

18 декабря Борису Волынову исполняется 85 лет. Тридцать из них он провел в отряде космонавтов, совершив два космических полета. Волынов стал участником первой в мире стыковки на орбите, летал в составе экипажа военной станции "Салют-5" ("Алмаз"). С 1983 по 1990 год возглавлял отряд космонавтов.