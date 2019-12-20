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Корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме

Стыковка со станцией планируется через сутки
Описание
© EPA-EFE/NASA/JOEL KOWSKY

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, впервые был запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

Запуск произведен с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планируется через сутки. Контроль за сближением корабля со станцией и его захват дистанционной рукой-манипулятором будут осуществлять работающие на МКС астронавты Кристина Кук и Джессика Меир. Предполагается, что Starliner пробудет на орбите восемь дней, а затем совершит посадку на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

На борту Starliner находится оснащенный различными датчиками манекен, названный "Рози-ракетчица" (Rosie the Rocketeer) по аналогии с созданным в 1943 году художником Норманом Роквеллом образом "Клепальщицы Рози" (Rosie the Riverter), которая стала символом женщин, занятых в военной промышленности в годы Второй мировой войны. Манекен облачен в скафандр синего цвета, а на его голове повязан красный платок, как и на плакате Роквелла.

В NASA рассчитывают, что уже с экипажем Starliner будет отправлен к МКС в середине 2020 года. Для выполнения этого полета проходят подготовку американские астронавты Санита Уильямс и Джош Кассада.

Космическое ведомство США прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". NASA уже несколько лет предпринимает усилия, в том числе с привлечением частных компаний, направленные на то, чтобы отправлять своих астронавтов на орбиту на американских кораблях.

Помимо Starliner, свой корабль - Crew Dragon - разработала компания SpaceX, основанная американским миллиардером Илоном Маском. Без экипажа он был запущен к станции 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

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