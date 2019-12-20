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Спектр-РГ
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Роскосмос заложит в новую космическую программу аппараты для сбора ископаемых на Луне

Дмитрий Рогозин рассказал, что техника сможет не только добывать лунный грунт, но и доставлять его на Землю

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Тяжелые аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых будут включены в единую космическую программу. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции в пятницу.

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"В новую программу будут заложены и следующие аппараты, тяжелые аппараты с возможностью бурения реголита, сбора необходимых ископаемых и доставка их на Землю", - сказал он.

Ранее Рогозин отметил, что единую космическую программу по типу госпрограммы вооружений Роскосмос планирует начать создавать в 2020 году.

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Глава Роскосмоса также рассказал, что космическая обсерватория "Спектр-РГ", которая уже приступила к сканированию Вселенной, станет навигатором для аппаратов лунной программы РФ, а также для миссий, которые отправятся в дальний космос.

По словам Рогозина, аппаратура "Спектра-РГ" имеет возможность измерять точное расстояние до любых объектов. "По сути, это навигатор. Навигатор для самого точного определения положение любого нашего искусственного объекта. Для любого объекта, который мы планируем запускать в дальний космос", - сказал глава Роскосмоса.

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Он добавил, что "это принципиально важное значение имеет для лунной программы, для перспектив изучения планет солнечной системы".

"То есть в каждый момент наш аппарат Роскосмоса (отправленный к Луне или другим планетам - прим. ТАСС) будет точно знать, где он находится. По сути, мы назвали этот проект "Астро-Глонасс", - отметил Рогозин.

В новость были внесены изменения (15:54 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмосОбсерватория "Спектр-РГ"
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