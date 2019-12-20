В Boeing сообщили, что планируют вернуть Starliner на Землю через 48 часов

ТАСС, 20 декабря. Корпорация Boeing планирует вернуть корабль Starliner на Землю в течение 48 часов. Об этом сообщил вице-президент компании Джим Чилтон.

"Что касается орбиты, на которой мы находимся сегодня, мы выбрали ее, потому что она позволяет вернуться в Уайт-Сэндз (полигон в американском штате Нью-Мексико - прим. ТАСС) в течение 48 часов", - приводится заявление Чилтона в Twitter корпорации.

На пресс-конференции в Центре космических полетов имени Кеннеди в пятницу Джим Чилтон отметил, что "посадка, как и планировалось первоначально, должна состояться на полигоне Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико)". "Мы ожидаем, что около суток уйдет у нас на сбор информации о системах корабля, а если возникнет необходимость, то этот срок будет увеличен до 48 часов", - добавил он.

Причины возникновения нештатной ситуации на корабле Starliner, где не произошло запланированного включения маневровых двигателей для коррекции орбиты, пока неясны, добавил он. "Своевременного включения двигателей не произошло, - сообщил он. - Мы пока не определили причину".

Как отмечалось на пресс-конференции, сейчас корабль находится на орбите на высоте 216 км от Земли.

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Он был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Стыковка с МКС планировалась через сутки, однако произошла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени.