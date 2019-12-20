Новый корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС и вернется на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Новый американский космический корабль Starliner, запущенный в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС), не сможет состыковаться с ней и совершит посадку, вероятно, в течение 48 часов. Об этом было объявлено на состоявшейся в пятницу пресс-конференции с участием директора NASA Джима Брайденстайна, вице-президента корпорации Boeing Джима Чилтона.

"У нас сегодня возникли проблемы <...> Когда корабль отделился от ракеты-носителя, не произошло включение двигателей корабля", - сообщил директор NASA. По его оценке, возможная причина неполадок - сбой в системе синхронизации времени в системах корабля. "В результате этого сбоя корабль перешел в тот режим, в котором он не должен был находиться и было сожжено большое количество находившегося на борту топлива, - пояснил он. - Поскольку это топливо было израсходовано, складывается впечатление, что мы не сможем осуществить сближение с Международной космической станцией".

Кроме того, по словам директора NASA, "в тот момент, когда Центр управления полетами получил возможность передать на борт команду о включении двигателей, было уже поздно". Это произошло из-за того, что сигнал, переданный через спутник связи, не дошел до систем корабля вовремя. "Это пока лишь самые предварительные данные, которые дополняются каждую минуту", - добавил он, сообщив, что уже проинформировал о ситуации вице-президента США Майкла Пенса, возглавляющего Национальный космический совет.

По мнению директора NASA, "если бы на борту корабля находился экипаж, то стыковка с МКС состоялась бы". На данном этапе предпринимаются усилия для того, чтобы поднять орбиту корабля и собрать как можно больше данных о работе его систем, сообщил Брайденстайн.

На борт корабля в течение дня будут переданы команды на коррекцию орбиты, сообщил на пресс-конференции представитель NASA Стив Ститч. "Около 13:30 по времени восточного побережья США (21:30 мск) мы предпримем попытку поднять орбиту, - сказал он. - Вторая попытка будет предпринята в 14:25 (22:25 мск) с тем, чтобы сделать ее оптимальной для посадки на полигоне Уайт-Сэндз". Согласно расчетам, посадка может состояться в воскресенье в 07:30 (17:30 мск).

Причины выясняются

Причины возникновения нештатной ситуации на корабля Starliner пока неясны, признал на пресс-конференции вице-президент Boeing Джим Чилтон. "Своевременного включения двигателей не произошло, - сообщил он. - Мы пока не определили причину". Он также не исключил возможности того, что проблема связана с системой исчисления времени в системах корабля. "Сейчас корабль находится на безопасной орбите и все системы функционируют, мы уже проверили некоторые оптические системы", - добавил он.

По его словам, возвращение корабля на Землю планируется в течение 48 часов на полигон Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико). "Мы ожидаем, что около суток уйдет у нас на сбор информации о системах корабля, а если возникнет необходимость, то этот срок будет увеличен до 48 часов", - добавил он, уточнив, что имеющегося на борту топлива достаточно для посадки. "Если будет возможность оставить корабль на орбите на более продолжительное время для проведения испытаний систем, мы пойдем на это", - заявил Джим Чилтон.

Со своей стороны Брайденстайн подчеркнул, что "сейчас главная задача - обеспечить посадку корабля, что является важным элементом всей программы его испытаний".

Прогнозы преждевременны

Отвечая на вопрос о том, как нынешняя ситуация скажется на программе пилотируемых полетов, Джим Брайденстайн подчеркнул, что "пока слишком рано давать оценки". В NASA рассчитывали, что Starliner с экипажем будет отправлен к МКС в середине 2020 года. Для выполнения этого полета проходят подготовку американские астронавты Санита Уильямс и Джош Кассада.

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из 7 астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Он был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Космическое ведомство США прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle ("Спейс шаттл"). С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". NASA уже несколько лет предпринимает усилия, в том числе с привлечением частных компаний, направленные на то, чтобы отправлять своих астронавтов на орбиту на американских кораблях.

Помимо Starliner, свой корабль - Crew Dragon - разработала компания SpaceX, основанная американским миллиардером Илоном Маском. Без экипажа он был запущен к станции 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.