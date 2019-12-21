Ракету "Протон-М" со спутником "Электро-Л" установили на стартовый стол на Байконуре

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести 24 декабря спутник "Электро-Л" на орбиту, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном на сайте госкорпорации в субботу.

"Утром 21 декабря в соответствии с графиком работ ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки №81 космодрома и установлена на пусковую установку", - говорится в сообщении.

Теперь специалистам предстоит в течение нескольких дней провести автономные проверки космического аппарата, ракеты-носителя и разгонного блока. Запуск запланирован на 24 декабря на 15:03 мск.

Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся в соответствии с федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.