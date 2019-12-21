Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner. Об этом бизнесмен, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, написал в пятницу в Twitter .

Starliner был запущен в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за технических неполадок запланированная стыковка корабля с орбитальным комплексом была отменена. Возвращение Starliner на Землю, как ожидается, произойдет в течение примерно двух суток. Планируется, что он приземлится на полигоне в штате Нью-Мексико в воскресенье.

"Орбита - это трудно. С пожеланиями наилучшей посадки и быстрой подготовки к следующей миссии", - написал Маск. На реплику пользователя Twitter, пожелавшего, чтобы 2020 год был более успешным для компаний, занимающихся разработкой пилотируемых космических кораблей, предприниматель ответил: "Это точно!".

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $27,1 млрд. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Возглавляемая Маском SpaceX использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает свой космический корабль.

Starliner, созданный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.