{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner

Запущенный в беспилотном режиме корабль должен приземлиться на полигоне в штате Нью-Мексико 22 декабря
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner. Об этом бизнесмен, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, написал в пятницу в Twitter.

На эту тему
Проекты американских космических кораблей по доставке экипажей на МКС

Starliner был запущен в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за технических неполадок запланированная стыковка корабля с орбитальным комплексом была отменена. Возвращение Starliner на Землю, как ожидается, произойдет в течение примерно двух суток. Планируется, что он приземлится на полигоне в штате Нью-Мексико в воскресенье.

"Орбита - это трудно. С пожеланиями наилучшей посадки и быстрой подготовки к следующей миссии", - написал Маск. На реплику пользователя Twitter, пожелавшего, чтобы 2020 год был более успешным для компаний, занимающихся разработкой пилотируемых космических кораблей, предприниматель ответил: "Это точно!".

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $27,1 млрд. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Возглавляемая Маском SpaceX использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает свой космический корабль.

Starliner, созданный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Китайский луноход "Юйту-2" возобновил исследование обратной стороны Луны
Аппарат начал 13-й рабочий день
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС