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В NASA заявили, что запуск Starliner подтвердил корректную работу сложнейших систем

Ранее сообщалось, что корабль не смог состыковаться с Международной космической станцией

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Тестовый запуск в беспилотном режиме корабля Starliner, разработанного корпорацией Boeing, подтвердил корректную работу множества систем, несмотря на неудачную попытку стыковки с Международной космической станцией (МКС). С таким заявлением выступил в воскресенье на пресс-конференции глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Трансляция велась на сайте NASA.

"В пятницу после отделения корабля от ракеты-носителя мы столкнулись с трудностями, - указал он. - Сегодня утром я готов сказать вам, что намного большее число вещей прошли по плану и очень хорошо". "Одни из самых сложных элементов этой миссии подтвердили свою работоспособность", - подчеркнул глава американского космического ведомства.

"Если вы видели приземление, то [корабль попал] точно в яблочко. Я думаю, [посадка прошла] лучше, чем кто-либо мог предположить", - указал Брайденстайн.

В свою очередь вице-президент Boeing Джим Чилтон подчеркнул, что во время полета все системы корабля, отвечающие за поддержку жизнедеятельности астронавтов, работали в штатном режиме. "Что касается температуры в кабине, давления - все [системы] работали превосходно", - указал он, отметив, что эту информацию подтверждают данные с датчиков, размещенных на манекене "Рози-ракетчица" (Rosie the Rocketeer), находившемся на борту корабля.

Ранее в воскресенье сотрудники NASA и Boeing с помощью трех парашютов произвели посадку Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Она состоялась по плану - в 07:58 по времени Восточного побережья США (15:58 мск). "Starliner коснулся поверхности в пустыне в Нью-Мексико", - указал ведущий трансляции на сайте NASA. Ранее он подчеркнул, что использованный в этом полете корабль планируется доставить в штат Флорида, где он пройдет подготовку для повторного использования.

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Он был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планировалась на 22 декабря, однако в полете произошла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени, из-за чего стыковка с орбитальным комплексом была отменена. В итоге корабль было решено вернуть на Землю.

Теги
США
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NASA и Boeing успешно посадили Starliner
Посадка прошла в штатном режиме при помощи трех парашютов
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