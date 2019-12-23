Следующий пуск ракеты "Ангара" состоится в 2020 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Роскосмос собирается запустить ракету-носитель (РН) "Ангара", старт которой ранее планировался на декабрь 2019 года, на 2020 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"В следующем году планируем возобновить пуски РН "Ангара", ракета будет передана Центром Хруничева в 1-м квартале 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

В Роскосмосе подчеркнули, что запланированы все необходимые организационно-технологические мероприятия по доведению цены до рыночной за счет запуска серийного производства этой ракеты в Омске. Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить восемь ракет "Ангара-А5" (включая пилотируемую версию) и две ракеты "Ангара-1.2" легкого класса в год.

Центр им. М. В. Хруничева летом 2018 года сообщил, что уже начал подготовку ракеты к предстоящему полету.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.