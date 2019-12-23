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Третий российский метеоспутник серии "Электро-Л" запустят с Байконура

Старт ракеты намечен на 15:03 мск

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 будет запущен во вторник с помощью ракеты-носителя "Протон-М" производства Центра им. М. В. Хруничева со стартовой площадки номер 81 космодрома Байконур. Об этом говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос".

Предыдущие два аппарата этой серии были запущены с помощью российско-украинской ракеты-носителя "Зенит".

Старт ракеты намечен на 15:03 мск. В 15:12 мск должно произойти отделение головного блока в составе разгонного блока ДМ (производства РКК "Энергия") и аппарата "Электро-Л". Далее разгонный блок продолжит выведение спутника на орбиту, которое будет завершено в 21:40 мск. Таким образом, время от старта ракеты до выведения аппарата на расчетную орбиту составит шесть часов 37 минут.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что космический аппарат должен быть выведен на геостационарную орбиту в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы.

Срок активного существования спутника составляет десять лет.

Запуск спутника "Электро-Л" №3 был изначально запланирован на октябрь этого года, однако его перенесли на 24 декабря. Причины такого решения не уточнялись.

Спутники "Электро-Л"

Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся НПО им. С. А. Лавочкина в соответствии с Федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Основными задачами спутников серии "Электро" являются анализ и прогноз состояния акваторий морей и океанов, анализ и прогноз условий для полетов авиации, гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли, мониторинг климата и глобальных изменений, обеспечение экологического контроля и охраны окружающей среды и контроля чрезвычайных ситуаций.

"Электро-Л" №1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" №2 был запущен 11 декабря 2015 года. По сообщениям научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", спутник №2 также работает с ограничениями. Четвертый аппарат должен быть доставлен на Байконур в ноябре 2021 года, пятый - через год после четвертого.

Теги
Россия
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