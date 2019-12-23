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Огневые испытания двигателя корабля космического туризма пройдут в конце лета 2020 года

Генеральный директор "КосмоКурс" Павел Пушкин также сообщил, что проект частного космодрома еще не согласован с Роскосмосом, но сдвигов по первому запуску ракеты пока нет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Огневые испытания двигателя комплекса, предназначенного для суборбитального туризма, запланированы на конец лета 2020 года. Их разработкой занимается компания "КосмоКурс", сообщил ТАСС генеральный директор организации Павел Пушкин.

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"Огневые испытания планируются ближе к концу лета 2020 года", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора компании, они не будут проходить на собственном стенде на территории космодрома в Нижегородской области, потому что построить его не успеют. "Мы это понимаем, будем делать в другом месте", - пояснил он. Сейчас "КосмоКурс" ведет переговоры по поводу места проведения испытаний.

Проект частного космодрома еще не согласован с Роскосмосом, однако сдвигов по первому запуску ракеты пока нет. "Если в следующем году к середине года определимся с площадкой и проведем ее экспертизу, то не сдвигаются пока [сроки запуска]", - сказал Пушкин.

Ранее гендиректор компании сообщал ТАСС, что на огневые испытания двигателя компания планирует выйти в середине 2020 года или ранее.

О "КосмоКурсе"

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе (его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км). Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.

Ранее Пушкин сообщал ТАСС, что в 2023 году планируются автономные полеты капсулы, вместе с ракетой испытания состоятся в 2024 году: автономные испытания ракеты - 2024 году, комплексные - в конце 2024 - начале 2025 года.

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