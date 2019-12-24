В спутник "Метеор-М" попал микрометеорит

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спутник "Метеор-М" номер 2-2 перешел в неуправляемый полет после внешнего воздействия. Об этом говорится во вторник в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

"18.12.2019 на КА "Метеор-М" номер 2-2 была зафиксирована нештатная ситуация связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на конструкцию КА. В результате воздействия КА изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей.", - говорится в сообщении. Затем аппарат перешел в режим энергосбережения.

Как уточнили в госкорпорации, "после вхождения в зону российский наземных средств управления с космическим аппаратом (КА) была установлена связь и были начаты работы по восстановлению его работоспособности - гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации".