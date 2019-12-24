Ракета-носитель "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" номер 3 стартовала с Байконура

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком ДМ и российским спутником дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 3 стартовала с 81-й площадки космодрома Байконур. Трансляция пуска ведется на сайте Роскосмоса.

Отделение головного блока в составе разгонного блока и космического аппарата должно произойти в 15:12 мск, выведение спутника на расчетную орбиту намечено на 21:40 мск.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что космический аппарат должен быть выведен на геостационарную орбиту, в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы. Срок активного существования спутника "Электро-Л" номер 3 составляет десять лет.

Запуск был изначально запланирован на октябрь этого года, однако его перенесли на 24 декабря. Причины такого решения не уточнялись.

Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Предыдущие два аппарата этой серии были запущены с помощью российско-украинской ракеты-носителя "Зенит". "Электро-Л" номер 1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" номер 2 был запущен 11 декабря 2015 года. По сообщениям научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", спутник номер 2 также работает с ограничениями.