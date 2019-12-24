{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ракета-носитель "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" номер 3 стартовала с Байконура

Космический аппарат должен быть выведен на геостационарную орбиту

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком ДМ и российским спутником дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 3 стартовала с 81-й площадки космодрома Байконур. Трансляция пуска ведется на сайте Роскосмоса.

Отделение головного блока в составе разгонного блока и космического аппарата должно произойти в 15:12 мск, выведение спутника на расчетную орбиту намечено на 21:40 мск.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что космический аппарат должен быть выведен на геостационарную орбиту, в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы. Срок активного существования спутника "Электро-Л" номер 3 составляет десять лет.

Запуск был изначально запланирован на октябрь этого года, однако его перенесли на 24 декабря. Причины такого решения не уточнялись.

Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Предыдущие два аппарата этой серии были запущены с помощью российско-украинской ракеты-носителя "Зенит". "Электро-Л" номер 1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" номер 2 был запущен 11 декабря 2015 года. По сообщениям научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", спутник номер 2 также работает с ограничениями.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Роскосмос планирует выпустить 27 спутников "Глонасс" до 2025 года
Это почти столько же, сколько на орбите Земли находится уже готовых спутников "Глонасс"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС