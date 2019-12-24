Российский метеоспутник "Электро-Л" выведен на целевую орбиту

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Произошло отделение космического аппарата от разгонного блока. Космический аппарат выведен на целевую орбиту", - сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур в 15:03 мск 24 декабря. В 15:12 мск разгонный блок в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты. После этого спутник выводился на целевую орбиту за счет трех включений двигательной установки разгонного блока ДМ.

Срок активного существования спутника "Электро-Л" №3 составляет 10 лет.

Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информации.

Предыдущие два аппарата этой серии были запущены с помощью российско-украинской ракеты-носителя "Зенит". "Электро-Л" №1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" номер 2 был запущен 11 декабря 2015 года. По сообщениям научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", спутник №2 также работает с ограничениями.