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Зонд "Хаябуса-2" могут отправить в новую экспедицию

Вопрос пока не решен, отметил менеджер проекта Макото Ёсикава из национального Японского агентства аэрокосмических исследований

ТОКИО, 1 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2")  возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию. Об этом сообщил ТАСС менеджер проекта Макото Ёсикава из национального Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

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"Хаябуса-2" во время своей нынешней миссии совершил очень много важного, однако его главное достижение - это создание искусственного кратера на поверхности астероида Рюгу, откуда он смог получить образцы пород из глубин небесного тела, - рассказал Ёсикава. - Такой успех достигнут впервые в истории науки".

Для проникновения в недра астероида космический аппарат направил к Рюгу (в переводе с японского - "дворец дракона") особый блок, который взорвался, выстрелив в поверхность небесного тела двухкилограммовым медным снарядом. Его удар создал глубокий кратер округлой формы - как от попадания метеорита. Затем "Хаябуса-2" сумел совершить посадку в кратере, где взял уникальные образцы. Как полагают ученые, они соответствуют породам, которые сформировались в период рождения нашей Солнечной системы, и могут открыть специалистам немало тайн.

Их первичный спектральный анализ уже показал, что в образцах в особой комбинации присутствуют атомы кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой. Специалисты рассчитывают также найти там следы органических веществ. В сочетании с водой они, возможно, способны стать базой для рождения жизни.

В ноябре японские и американские ученые обнаружили на найденном на Земле метеорите органическое вещество, которое выступает важнейшим компонентом рибонуклеиновой кислоты (РНК) - носителя генетической информации у живых организмов. Некоторые считают это подтверждением теории о том, что жизнь на нашу планету могла быть занесена из космоса. Сделанные зондом "Хаябуса-2" находки, как полагают специалисты, способны внести свой вклад в такие дискуссии.

Как будет работать двигатель?

За полтора года работы на орбите астероида аппарат совершил на него две посадки и взял образцы пород с его поверхности. "Это было очень непросто, поскольку на Рюгу диаметром 900 м практически нет ровных площадок, - рассказал Ёсикава. - Но мы решили эту проблему путем различных тренировок и ухищрений. Вообще, надо сказать, все проходило по плану, особо опасных моментов не было". При этом стоит отметить, что вся поверхность астероида покрыта острыми камнями, а филигранные посадки на небесное тело аппарат проводил самостоятельно, поскольку сигнал с Земли идет туда слишком долго.

"На обратном пути нас больше всего волнует то, как будет вести себя главный ионный двигатель зонда, - отметил менеджер проекта. - Сейчас он работает нормально, однако мы не можем успокаиваться. Дело в том, что несколько лет назад у первого зонда серии "Хаябуса" после уже достаточно продолжительного полета вдруг отказал ионный двигатель. В какой-то момент многие думали, что аппарат потерян, хотя потом все наладилось. И, конечно, нужно сохранять высокую степень контроля за орбитой полета, чтобы обеспечить точное возвращение "Хаябусы-2" к Земле со столь значительного расстояния".

Капсула приземлится в Австралии

"К нашей планете аппарат приблизится в самом конце 2020 года и в запланированной точке отстрелит капсулу с образцами, взятыми на астероиде, - сообщил Ёсикава. - Она войдет в земную атмосферу со скоростью 12 км/с, это 43 200 км/ч. Капсуле придется выдержать немалые испытания - температура на ее поверхности от трения превысит 3 тыс. градусов. После этого она должна раскрыть парашют и приземлиться в Австралии, в безлюдном районе испытательного полигона Вумера".

"Хаябуса-2" после отстрела капсулы включит вспомогательный двигатель, чтобы уйти от Земли и не сгореть в ее атмосфере, - пояснил менеджер проекта. - У аппарата будет еще оставаться немалый ресурс, который можно использовать для новой миссии. Мы уже думаем над тем, чтобы направить его к другому астероиду, но вопрос пока не решен".

Теги
АвстралияЯпония
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