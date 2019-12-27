Оператор спутников "Гонец" проводит проверку систем аппаратов после успешного запуска

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оператор спутников "Гонец" взял на управление аппараты, запущенные с космодрома Плесецк 27 декабря, в настоящее время проводит проверку бортовых систем. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

"В соответствии с циклограммой запуска КА [космические аппараты] выведены на расчетную орбиту. Дежурные смены АО "Спутниковая система "Гонец" взяли их на управление и проводят плановые работы по проверке бортовых систем", - приводятся слова Черенкова в пресс-релизе компании.

По словам гендиректора, обновление группировки положительно скажется на надежности пользовательских характеристиках системы "Гонец", в том числе на времени ожидания сеансов связи абонентами. В течение 2020 года ожидается запуск еще трех аппаратов "Гонец-М". Сейчас они изготовлены и находятся на ответственном хранении в АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева.

Подвижная спутниковая связь, предоставляемая на базе МСПСС "Гонец-Д1М", применяется для удаленного мониторинга судов, наземного транспорта, специальной техники, передачи от абонентов координатных данных, полученных по ГЛОНАСС, связи с удаленными регионами. География применения системы не ограничена по долготе и широте и включает в себя Арктический регион, в том числе всю протяженность Северного морского пути.

Ракета-носитель "Рокот" стартовала 27 декабря в 02:11 мск с космодрома Плесецк. Она вывела три спутника связи "Гонец-М" и космический аппарат в и интересах Минобороны России на расчетную орбиту.

Уходящий 2019 год стал первым за 16 лет безаварийным пусковым годом для Роскосмоса. До этого в 2003 году Россия выполнила 21 запуск ракет космического назначения, все пуски были успешными. В этом году, по данным Роскосмоса, до нынешнего старта с Плесецка было осуществлено 24 успешных пуска ракет, в том числе три пилотируемых.