Запущенные с Плесецка спутники внесены в каталог космических объектов Минобороны РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спутники связи "Гонец-М" и юстировочный космический аппарат "Блиц-М", запущенные в пятницу с помощью ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк, занесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты Центра Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новых космических объектах - разгонном блоке "Бриз-КМ", трех космических аппаратах "Гонец-М" и юстировочном космическом аппарате "Блиц-М", - сказали в ведомстве.

Теперь сотрудники Центра приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для сопровождения их наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов ЦККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.

В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере. Ежесуточно для поддержания Главного каталога специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений.