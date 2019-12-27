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Строительство первой очереди космодрома Восточный выполнено на 30%

Не освоено порядка 20 млрд рублей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Строительство объектов первой очереди космодрома Восточный в Амурской области выполнено на 30%. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Первый этап строительства: из 19 объектов введено только шесть. Порядка 20 млрд рублей не освоено. Они переходят на вторую очередь и на достройку объектов первой очереди", - сказал он.

"Приняты все исчерпывающие меры, обеспечивающие достройку объектов первой очереди. Три из них достраиваются силами ЦЭНКИ [Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры]. Начато строительство основного объекта - стартового стола "Ангары" - во второй очереди. Постепенно ход строительных работ входит в нужный ритм", - добавил Борисов.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

Теги
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