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Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5"

На ее борту - новый спутник "Шицзянь-20"
Описание
© EPA-EFE/STRINGER, архив

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы. Прямую трансляцию ведет Центральное телевидение Китая.

Ракета стартовала в 20:46 по местному времени (15:46 мск) со спутником "Шицзянь-20" на борту. Он будет работать на геостационарной переходной орбите. Как утверждают местные специалисты, этот космический аппарат "полностью удовлетворит потребности развития современной сферы телекоммуникаций на ближайшие 5-15 лет".

Грузоподъемность носителя составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту. В высоту "Чанчжэн-5" достигает 57 м, в диаметре - 5 метров. Ее первый успешный запуск был осуществлен в ноябре 2016 года, когда Пекин отправил в космос спутник "Шицзянь-17". Второй раз ракету использовали 2 июля 2017 года для космического аппарата "Шицзянь-18", однако из-за неисправности он так и не вышел на орбиту.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они собираются приступить в 2020-2025 годах.

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