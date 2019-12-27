Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Роскосмос не довел число запусков в 2019 году до намеченных 45 в основном из-за неготовности космических аппаратов OneWeb и Минобороны РФ. При этом сам план стартов не является жестко согласованным документом и может меняться, заявил ТАСС в пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя слова курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова о выполнении космических пусковых программы России в этом году чуть более чем на 50%.

"План запусков 2019 года сократился, прежде всего, из-за того, что компания OneWeb не смогла поставить свои спутники в силу их неготовности. Эти старты теперь будут обеспечены в начале и в середине 2020 года", - сообщил глава Роскосмоса. Он добавил, что первоначально в 2019 году планировалось выполнить восемь запусков спутников OneWeb.

Другая причина сокращения числа пусков, пояснил Рогозин, - сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны. По его словам, неготовность спутников военного ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации электронно-компонентной базы класса Space. "Здесь вопрос связан не с Роскосмосом - в периметре Роскосмоса нет предприятий, производящих микроэлектронику, они находятся в рамках других госкорпораций и в частной собственности", - отметил глава госкорпорации.

Третья группа причин, по его словам, действительно относится к организационным, но они появились не в последнее время, а в последние годы. "Например, физически в 2019 году не мог быть проведен запуск к МКС лабораторного модуля "Наука", так как требовались дополнительные испытания топливных баков. Сейчас они завершены, аппарат будет передан на Байконур в 2020 году", - пояснил гендиректор.

Гибкий план

"Заявленный мной в начале года план в 45 запусков не является каким-то жестким директивным документом, это наш внутренний план расчета максимально возможного числа пусков с учетом достижения 100% выигрыша в международных тендерах. То есть это ориентировочный план, который может трансформироваться", - подчеркнул Рогозин.