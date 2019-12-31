Рогозин заявил, что Россия сохраняет мировое лидерство в пилотируемом космосе

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия является первой в мире по развитию пилотируемых программ. Об этом сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"В пилотируемом космосе пока мы до сих пор номер один, а в области ракетодвигателестроения, я думаю, наши двигатели до сих пор самые эффективные", - сказал Рогозин.

По его мнению, российские боевые ракетные комплексы - лучшие в мире. "Вот здесь мы держим приоритет", - подчеркнул гендиректор Роскосмоса.

Рогозин также назвал основных конкурентов России в области космонавтики. "Американцы, Китай очень бурно развивается. Объем финансирования их программ кратно больше, чем российских. Поэтому мы и стараемся за меньшие деньги сделать более эффективно свою собственную работу и не потерять лидерство в отдельных областях", - добавил он.