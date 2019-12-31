Рогозин: полеты к МКС на американских кораблях обойдутся NASA дороже, чем на российских

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Полеты астронавтов к Международной космической станции (МКС) на частных американских кораблях обойдутся NASA дороже по сравнению с использованием российских "Союзов". Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

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"Я думаю, будет дороже", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Роскосмоса, нет ничего более эффективного, чем российские корабли. "Система аварийного спасения срабатывала в разные годы на разных этапах и показывала высочайшую свою эффективность. Попробуют они наработать такую статистику, тогда мы поговорим", - подчеркнул Рогозин.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle). С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими кораблями "Союз". Сроки начала полетов новых американских космических кораблей Starliner корпорации Boeing и корабля Сrew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились. Согласно американскому порталу госзакупок, США планируют в 2020-2021 годах приобрести два места в российских "Союзах" для отправки астронавтов на МКС.

Переговоры о сотрудничестве

Рогозин сообщил, что Индонезия хочет отправить своего астронавта в космос, переговоры с российской стороной об этом уже ведутся.

"Мы сейчас начали переговоры с такими странами как Турция, Индонезия, Венгрия. Они хотят запустить своего космонавта, хотят сотрудничество с Роскосмосом", - сказал он.

"Какими бы ни были санкции болезненными уколами, но все равно они уколы. И если мы поступательно с вами развиваемся, мы, конечно, преодолеем [влияние санкций]", - отметил глава Роскосмоса.

Сотрудничество с Венгрией и Турцией

Ранее сообщалось, что представители Роскосмоса и Венгрии обсудят сотрудничество двух стран в космосе на встрече в январе 2020 года в РФ.

В Роскосмосе ранее сообщали, что госкорпорация прорабатывает предложение со стороны Венгрии об отправке на Международную космическую станцию второго венгерского космонавта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что представитель его страны может отправится на МКС к 2024 году.

Впервые Венгрия отправила человека на орбиту в 1980 году по программе "Интеркосмос" на советских космических кораблях "Союз". Им стал Берталан Фаркаш, которому по возвращению из космоса было присвоено звание Героя Венгерской Народной Республики. В космосе он провел порядка семи суток.

Ранее Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах. Также сообщалось, что Россия и Турция договорились о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения по сотрудничеству в космосе между странами.

Глава Роскосмоса предложил турецкой делегации участие в совместной космической программе в августе на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. По словам главы Роскосмоса, полет первого турецкого космонавта мог бы стать событием, приуроченным к 100-летию основания турецкого государства в 1923 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это предложение "очень интересным и почетным". Сообщалось, что Турция планирует организовать обучение своих астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов.