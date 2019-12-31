Индийские астронавты будут готовиться к полету в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 декабря. /ТАСС/. Будущие члены экипажа первого индийского пилотируемого космического корабля "Гаганьян" вскоре начнут в России подготовку к полету, которая может занять полтора-два года. Об этом сообщил во вторник госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.
Госминистр рассказал, что российские социалисты отобрали короткий список индийских кандидатов на обучение, "который затем еще будет сокращен".
"После этого они [кандидаты] пройдут обучение. Период обучения может варьироваться от 18 месяцев до двух лет, поскольку этот период зависит от различных факторов, таких как индивидуальная адаптируемость," - цитирует Джитендру Сингха газета The Times of India.
В минувшем ноябре на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что тренировки и обучение индийских астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начнутся в 2020 году. 1 июля текущего года Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на консультационную поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года объявил, что его страна самостоятельно отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда страна будет отмечать 75 лет независимости. Пока полет запланирован на конец 2021 года, перед этим планируются два запуска кораблей в беспилотном режиме. Название первой индийской пилотируемой миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".
Лунная миссия
Джитендра Синг сообщил, что Индия намерена в 2020 году отправить к Луне третью по счету национальную лунную миссию "Чандраян-3", в составе которой будет только посадочный модуль.
"Миссия "Чандраян-3", скорее всего, будет запущена в 2020 году. Она будет довольно экономичной. Орбитальный аппарат уже находится там [на орбите Луны] и функционирует, так что мы будем сокращать расходы. Будет доставлена только посадочная миссия," - рассказал он.
Джитендра Сингх подтвердил, что Индийская организация космических исследований (ISRO) уже приступила к работе над вторым спускаемым аппаратом, после того как в минувшем сентябре при жесткой посадке был потерян первый индийский лунный спускаемый аппарат "Викрам".
"Мы не должны характеризовать миссию "Чандраян-2" как провальную, потому что за всю мировую историю космических технологий не было ни одной страны, которая смогла бы добиться мягкой посадки на Луну менее чем за две попытки. США могли добиться этого только после шести или семи попыток. Нам столько ждать не нужно, мы опираемся на опыт других", - сказал чиновник.
Посадочный модуль "Викрам", входивший в состав индийской автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", должен был мягко сесть на спутник Земли 7 сентября, но на высоте около 2 км над Луной аппарат потерял контакт с центром управления полетом, после чего ударился о лунную поверхность и разбился.
"Викрам" должен был доставить на Луну небольшой луноход "Прагьян", которому предстояло исследовать район Южного полюса спутника Земли. Орбитальная станция "Чандраян-2" тем временем продолжает работу на орбите Луны.