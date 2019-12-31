Индийские астронавты будут готовиться к полету в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 декабря. /ТАСС/. Будущие члены экипажа первого индийского пилотируемого космического корабля "Гаганьян" вскоре начнут в России подготовку к полету, которая может занять полтора-два года. Об этом сообщил во вторник госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

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Госминистр рассказал, что российские социалисты отобрали короткий список индийских кандидатов на обучение, "который затем еще будет сокращен".

"После этого они [кандидаты] пройдут обучение. Период обучения может варьироваться от 18 месяцев до двух лет, поскольку этот период зависит от различных факторов, таких как индивидуальная адаптируемость," - цитирует Джитендру Сингха газета The Times of India.

В минувшем ноябре на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что тренировки и обучение индийских астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начнутся в 2020 году. 1 июля текущего года Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на консультационную поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года объявил, что его страна самостоятельно отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда страна будет отмечать 75 лет независимости. Пока полет запланирован на конец 2021 года, перед этим планируются два запуска кораблей в беспилотном режиме. Название первой индийской пилотируемой миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".

Лунная миссия

Джитендра Синг сообщил, что Индия намерена в 2020 году отправить к Луне третью по счету национальную лунную миссию "Чандраян-3", в составе которой будет только посадочный модуль.