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В Индии четверо астронавтов отобраны для подготовки в России

Как сообщили в Индийской организации космических исследований, подготовка запланирована с третьей недели января

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 января. /ТАСС/. Группа из четырех первых астронавтов из Индии начнет в России подготовку к первой индийской пилотируемой миссии "Гаганьян" с третьей недели января. Об этом сообщил журналистам в среду глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван на пресс-конференции в Бангалоре.

"Мы значительно продвинулись в программе "Гаганьян" в 2019 году, многие разработки были завершены. Определены для подготовки четыре астронавта. Подготовка астронавтов, отобранных в индийских Военно-воздушных силах, запланирована с третьей недели января и пройдет в России", - цитирует Сивана газета Hindustan Times.

Глава ISRO не сообщил других подробностей об этих астронавтах и есть ли в их числе женщины. В 2018 году индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что на борту первого национального космического корабля может быть и "дочь Индии".

31 декабря 2019 года госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли, рассказал, что подготовка членов индийского экипажа к полету в России может занять полтора - два года и что это будет зависеть от "индивидуальной адаптируемости".

В ноябре на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что тренировки и обучение индийских астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начнутся в 2020 году. 1 июля Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на консультационную поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года сообщил, что его страна самостоятельно отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Пока полет запланирован на конец 2021 года, перед этим планируются два запуска кораблей в беспилотном режиме. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".

Теги
ИндияРоссияМоди, Нарендра
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