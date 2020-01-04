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Роскосмос и S7 начали работу над характеристиками ракеты для "Морского старта"

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что госкорпорация готова либо поставлять комплектующие, либо создать ракету по техническому заданию частной компании

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) вместе с компанией S7 Space (оператор проекта "Морской старт") начал работу над параметрами ракеты, предназначенной для запусков с плавучей платформы "Морской старт". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В настоящее время специалистами нашего предприятия проводится обсуждение с компанией S7 Space тактико-технических требований к ракете-носителю в обеспечение пусков с РКК (ракетно-космического комплекса - прим. ТАСС) "Морской старт" и сроков проведения основных этапов работ", - отметили в РКЦ "Прогресс".

В июне 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время Петербургского международного экономического форума сообщил, что познакомил представителей S7 Space с директором и конструкторским персоналом РКЦ "Прогресс". По его словам, госкорпорация готова либо поставлять комплектующие, либо создать ракету по техническому заданию частной компании.

S7 Group (холдинг, куда входит S7 Space) владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

В начале декабря 2019 года пресс-служба S7 Space сообщила, что плавучая платформа будет перебазирована в российский порт на Дальнем Востоке в 2020 году. Соответствующее разрешение было получено от Госдепартамента США. После перехода на территорию РФ стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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