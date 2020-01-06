Космонавты МКС испытают 3D-принтер и покрытие на иллюминаторы, разработанные в Томске

ТОМСК, 6 января. /Корр. ТАСС Вадим Белозерцев/. Томский политехнический университет (ТПУ) подготовил программу экспериментов на Международной космической станции (МКС), согласовав ее с РКК "Энергия". В ходе экспериментов, которые начнутся в 2020 году, ученые отправят на МКС 3D-принтер собственной разработки, который печатает изделия из композитных материалов, а также устройство, укрепляющее иллюминаторы станции нанопокрытием, сообщил ТАСС директор инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

"Мы с РКК "Энергия" согласовали все технические задания, ими программа (экспериментов) утверждена. Нам пришли письма от РКК "Энергия", чтобы мы начали процедуру заключения договоров. Мы ждали согласования программы экспериментов, финансирование поступит от РКК "Энергия" в 2020 году, этих денег хватит на эксперименты на МКС", - сказал собеседник агентства, не уточняя объем финансирования.

Яковлев пояснил, что в программе одобрены три эксперимента, позволяющие испытывать технологии. Первый связан с разработанным ТПУ 3D-принтером для изделий из композитных материалов в космосе. Он позволит создавать особо прочные и при этом легкие инструменты прямо на борту станции. В дальнейшем планируется расширить программу и испытать возможности 3D-печати в открытом космосе. Также будет проведен эксперимент "Пересвет", в рамках которого на иллюминаторы МКС будет нанесено многослойное нанокомпозитное покрытие, защищающее стекла от космического мусора и микрометеоритов.

Третий эксперимент связан с испытаниями наноспутников - миниатюрных космических аппаратов, которые может запускать на орбиту космонавт, вышедший в открытый космос, просто выпустив из рук. Такие аппараты в перспективе будут работать в группе, выполняя различные задачи, связанные, например, с навигацией и обеспечением связи. В перспективе спутники смогут даже ремонтировать друг друга на орбите.

"Проект ведет "Сколтех", мы являемся одним из 15 участников. Наша основная задача - 3D-печать корпусов спутников, на которых мы специализируемся. В рамках этого эксперимента мы должны будем десять спутников каждый год печатать, остальные участники консорциума будут заниматься их начинкой", - добавил он.

По словам ученого, в 2020 году вуз приступит к экспериментам и до конца 2021 года изготовит макеты оборудования для печати, проведет испытания на Земле, внесет корректировку в конструкторскую документацию, подготовит задание для космонавтов на новом оборудовании, а также изготовит по два устройства для эксперимента - один для испытания в космосе, а другой - для контроля на Земле. В конце 2021 года техника отправится на космическую станцию.