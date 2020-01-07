Ракета с 60 микроспутниками системы Starlink запущена с космодрома во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала в понедельник в 21:19 по времени Восточного побережья США (05:19 вторника мск) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляция запуска ведется на сайте SpaceX.

Спутники, предназначенные для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету, будут выведены на орбиту на высоте 290 км.

Первая ступень ракеты-носителя, ранее трижды использовавшаяся при пусках компании SpaceX, будет посажена на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), находящуюся в Атлантическом океане. Спустя приблизительно 45 минут после запуска судно обеспечения Ms.Tree попытается с помощью сетки "поймать" одну из половин головного обтекателя ракеты, спуск которого будет осуществляться при помощи парашюта.